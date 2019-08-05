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اخبار رياضية > الاتحاد الآسيوي يتيح للجماهير متابعة مباريات الأندية السعودية في دوري الأبطال مجاناً وبتعليق سعودي
05/08/2019   5:20 م

الاتحاد الآسيوي يتيح للجماهير متابعة مباريات الأندية السعودية في دوري الأبطال مجاناً وبتعليق سعودي

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يتيح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للجماهير إمكانية متابعة مباريات الفرق السعودية بثمن نهائي دوري أبطال آسيا بشكل مجاني.

وغرد الاتحاد السعودي للكرة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قائلا: “بإمكان الجماهير في السعودية متابعة مباريات ممثلي الوطن في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بشكل مجاني وتعليق سعودي من خلال القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على يوتيوب”.

ويلتقي مساء اليوم الإثنين باستاد الملك فهد في الرياض فريق النصر ونظيره الوحدة الإماراتي، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، فيما يواجه الاتحاد ضمن الدور نفسه ذوب آهن الإيراني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وفق “أخبار 24”.

الاتحاد الآسيوي يتيح للجماهير متابعة مباريات الأندية السعودية في دوري الأبطال مجاناً وبتعليق سعودي

اخبار رياضية
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