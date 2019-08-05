ناجٍ من هجوم نيوزيلندا وأحد ضيوف خادم الحرمين للحج يروي قصة نجاته واستشهاد ابنه

روى المواطن الفلسطيني، المقيم في نيوزلندا ووالد أحد شهداء حادِثة الهجوم على مسجدي كرايستشيرش الإرهابي، محمد عطاء عليان، قصة نجاته من الموت رغم إصابته في تلك الحادثة واستشهاد ابنه عطاء.
وقال عليان، الذي حضر للمملكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إن الهجوم الذي وقع في 15 مارس الماضي استهدف المسجد أثناء خطبة الجمعة بعد أن افتتح الإمام الخطبة بـ5 دقائق، حيث دخل عليهم المهاجم فجأة وبدأ في إطلاق النار عشوائيا على المصلين.
وأضاف أنه كان في الصفوف الأمامية وأصيب في فخذه، بينما فقد ابنه عطاء، كما سقط العديد من أصدقائه في الحادثة، مستذكرا آخر لقاء جمعه بابنه، والذي كان قد وعده بلقائه عقب الصلاة.وفق “أخبار 24”.
وأعرب عليان عن شكره على الدعم الكبير المقدم لهم من قبل حكومة المملكة، والذي ساهم في تخفيف مصابهم الجلل، مؤكداً أن استضافتهم لأداء فريضة الحج يمثل لهم الكثير.