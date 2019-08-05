“الأحوال المدنية” تتيح إلغاء تصريح الحج عبر “أبشر”

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمواطنين، الذين صدرت لهم تصاريح حج لهذا العام 1440هـ، خدمة إلغاء تصريح الحج “إلكترونيًا” قبل 7 ذي الحجة الجاري، وذلك عبر منصة الخِدمْات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية “أبشر”.
ونوهت إلى أنه في حال رغبة الحاج في إلغاء تصريح الحج بعد التاريخ المذكور؛ فعليه زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية، مع إحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج التي تفيد بإلغائه للتصريح.
وبيّنت الوكالة أن إلغاء تصريح الحج حسب الإجراءات النظامية، يتيح للمستفيدين التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة، كما أنه في حال وجود مرافق واحد أو أكثر مع الحاج الأساسي، فيجب عليه التقديم بإلغاء التصاريح الخاصة بالمرافقين قبل إكمال إجراءاته الشخصية.وفق “أخبار 24”.