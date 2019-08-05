نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجوازات” تصدر 10 قرارات إدارية بحق ناقلي الحجاج المخالفين أبرزها التشهير والغرامة
05/08/2019   5:17 م

“الجوازات” تصدر 10 قرارات إدارية بحق ناقلي الحجاج المخالفين أبرزها التشهير والغرامة

+ = -
716

أصدرت مراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة 10 قرارات إدارية، بحق ناقلي مخالفي تعليمات الحج، تضمنت غرامة مالية والتشهير بهم وتوقيفهم.

وبينت المديرية العامة للجوازات أن تلك القرارات تضمنت المخالفات الصادرة حتى نهاية يوم السبت 2/ 12/ 1440هـ، لافتة إلى أن عدد الناقلين الذين تم التشهير بهم بلغ 9 ناقلين، وعدد المنقولين بلغ 40 منقولا، ومجموع الغرامات المالية بلغ 400 ألف ريال.

وأوضحت أن مجموع عقوبات التوقيف للمخالفين بلغت 135 يوما، وعدد المركبات المطالب قضائيا بمصادرتها خلال تلك الفترة مركبة واحدة، فيما بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة مخالفين اثنين.وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تصدر 10 قرارات إدارية بحق ناقلي الحجاج المخالفين أبرزها التشهير والغرامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885056789.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.