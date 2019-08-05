“الجوازات” تصدر 10 قرارات إدارية بحق ناقلي الحجاج المخالفين أبرزها التشهير والغرامة

أصدرت مراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة 10 قرارات إدارية، بحق ناقلي مخالفي تعليمات الحج، تضمنت غرامة مالية والتشهير بهم وتوقيفهم.
وبينت المديرية العامة للجوازات أن تلك القرارات تضمنت المخالفات الصادرة حتى نهاية يوم السبت 2/ 12/ 1440هـ، لافتة إلى أن عدد الناقلين الذين تم التشهير بهم بلغ 9 ناقلين، وعدد المنقولين بلغ 40 منقولا، ومجموع الغرامات المالية بلغ 400 ألف ريال.
وأوضحت أن مجموع عقوبات التوقيف للمخالفين بلغت 135 يوما، وعدد المركبات المطالب قضائيا بمصادرتها خلال تلك الفترة مركبة واحدة، فيما بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة مخالفين اثنين.وفق “أخبار 24”.