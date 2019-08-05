“التحالف”: إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطارات مدنية في المملكة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين) تمكّن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السعودية، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا المدعومة من إيران بدأت في استخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية، بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم “داعـش” الإرهابي.
وبيّن العقيد المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، وأن قيادة التحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيات لتحييد وتدمير هذه القدرات.وفق “أخبار 24”.