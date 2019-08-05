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أخبار محلية > “العمل”: إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة في حج هذا العام
05/08/2019   2:01 م

“العمل”: إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة في حج هذا العام

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية، وذلك لـ 65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440هـ.

وكانت الوزارة قد أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج، ومن أبرز مهامها دراسة وإصدار التأشيرات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة المخالفات، والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج.وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن هناك فرق تفتيش تشارك الوزارة خلال موسم الحج، للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.

“العمل”: إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة في حج هذا العام

أخبار محلية
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