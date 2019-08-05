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أخبار محلية > إيداع دفعة يوليو في حسابات مستفيدي “حافز”.. والتحاق 1336 مواطناً ومواطنة بسوق العمل
05/08/2019   2:01 م

إيداع دفعة يوليو في حسابات مستفيدي “حافز”.. والتحاق 1336 مواطناً ومواطنة بسوق العمل

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم (الإثنين)، إيداع أكثر من 484 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي “حافز البحث عن عمل” و”حافز صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن شهر يوليو 2019م.

وأوضح الصندوق أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ نحو 165 ألفاً، مقابل أكثر من 147 ألف مستفيد من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل.

وأشار إلى التحاق 1336 مستفيداً من برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل بسوق العمل بالقطاع الخاص خلال يوليو المنصرم، منهم 739 أنثى و597 ذكراً.وفق “أخبار 24”.

إيداع دفعة يوليو في حسابات مستفيدي “حافز”.. والتحاق 1336 مواطناً ومواطنة بسوق العمل

أخبار محلية
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