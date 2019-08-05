رصد مقطع فيديو انتشار الجراد بشكل كثيف في أرضية ومدرجات ملعب نادي أبها (مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة)، الصاعد حديثاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويظهر الفيديو تآكل العشب الأخضر مع هجوم كميات كبيرة من الجراد على أرضية الملعب، فيما يحاول عدد من العمالة إبعاده عنها.
وأثار الفيديو استنكار جماهير عسير الطامحة لتمثيل مشرف لفريقها في الدوري، خاصةً وأنه تم تجديد الملعب مؤخراً ليكون جاهزاً لاستقبال مباريات الفريق في الموسم الرياضي الجديد.
ويفتتح نادي أبها مشواره في دوري المحترفين بمواجهة نادي الهلال في الجولة الأولى، فيما تكون أول مباراة على ملعبه بتاريخ 14 سبتمبر المقبل أمام نادي الرائد.