منصور بن مشعل يحفز لاعبي الأهلي بالمكافآت قبل الهلال

احتفى المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، بحضور رئيس النادي المهندس أحمد الصائغ، بالجهاز الفني والإداري واللاعبين والأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول، حيث أقام مأدبة عشاء على أرضية ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، وتناول الجميع وجبة العشاء وسط أجواء أخوية رائعة وتم تحفيز اللاعبين وحثهم على الظهور المشرف والظفر بنتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة أمام الهلال مساء غد الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
من جانبه، وعد الأمير منصور بن مشعل اللاعبين بمكافآت مجزية في حال التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا.
من جهة أخرى، أعلنت رابطة جمهور النادي الأهلي بقيادة بدر تركستاني عن “تيفو” جماهيري في لقاء الهلال غداً (الثلاثاء) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وقال رئيس الرابطة بدر تركستاني: “الرابطة جاهزة وعلى أتم استعداد لإظهار مدرج الأهلي في أبهى صورة خلال اللقاء”.
وأشاد رئيس رابطة جمهور النادي الأهلي بالإقبال الكبير من الجماهير على تذاكر المباراة هو حافز للاعبين لتقديم مباراة كبيرة.
وناشد تركستاني الجماهير بالالتزام وضبط النفس والتشجيع للفريق، خاصة وأن الأهلي مهدد بعقوبة من الاتحاد الآسيوي.
من جهة ثانية، اجتمع المشرف العام لكرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل بلاعبي فريق درجة الناشئين قبيل بداية التدريبات استعداداً للموسم الرياضي (2020 – 2019م) والتي ستنطلق منافساتها في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور المدير التنفيذي لقطاع الفئات السنية بمركز الأمير عبدالله الفيصل محمد الحارثي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفريق درجة الناشئين.وفق “الرياض”.
وأوصى الأمير مشعل في بداية حديثه للاعبين بتقوى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، مشدداً لهم بأن من ترك الله تركه، وقال: “لدينا خطط واستراتيجية لتجهيز اللاعبين وفق معايير احترافية ليكون لاعبو الفئات السنية بالنادي رافداً مهماً للفريق الأول في المستقبل القريب”. وأضاف: “أيضاً لا ننسى أن المنافسة على تحقيق الألقاب هدف مهم بالنسبة لنا، المهمة صعبة في هذا الموسم خاصة وأنتم الأبطال في الموسم الماضي ولكنها ليست مستحيلة في ظل ثقتنا الكبيرة في إمكانياتكم الفنية والبدنية ومقدرتكم بإذن الله في الحفاظ على اللقب”.
وأضاف: “ينبغى على الجميع التركيز ومضاعفة الجهد والاجتهاد في التدريبات من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وقطف ثمار هذا العمل في نهاية الموسم الرياضي الجديد”.
من جهته، قدم مدرب فريق درجة الناشئين الكابتن صالح المحمدي خالص الشكر والتقدير للأمير منصور بن مشعل ولرئيس مجلس إدارة النادي المهندس أحمد الصائغ للدعم والاهتمام الذي يقدمانه لكافة فرق قطاع الفئات السنية بالنادي.