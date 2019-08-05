النصر والاتحاد يستأنفان مشوارهما الآسيوي اليوم أمام الوحدة الإماراتي وذوب آهن الإيراني

يستضيف مساء اليوم الإثنين باستاد الملك فهد في الرياض فريق النصر نظيره الوحدة الإماراتي، ضمن ذهاب الدور 16 في دوري أبطال آسيا، فيما يواجه الاتحاد ضمن ذات المنافسة ذوب آهن الإيراني.
وكان النصر تأهل للدور 16 في دوري أبطال آسيا بعد أن احتل المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف ذوب آهن الإيراني، فيما حل الاتحاد وصيفاً للمجموعة الثالثة خلف الوحدة الإماراتي المتصدر.
يذكر أن مباراتي الإياب ستكونان في يوم 12 أغسطس الجاري، حيث يحل النصر ضيفاً على الوحدة الإماراتي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في حين يتلقي الاتحاد وذوب آهن بالدوحة.وفق “أخبار 24”.