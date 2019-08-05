بحضور السويكت والحلافي.. النصر ينهي استعداداته لمواجهة الوحدة الإماراتي

أنهى فريق النصر أمس الأحد استعداداته لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم الإثنين باستاد الملك فهد بالرياض، ضمن الدور 16 في دوري أبطال آسيا.
حضر تدريبات الفريق رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صفوان السويكت، والمشرف العام على الكرة بالنادي عبدالرحمن الحلافي.
واستبق المدير الفني للنصر روي فيتوريا انطلاق التدريبات باجتماع مع اللاعبين، فيما تركزت التدريبات الختامية على الجوانب اللياقية والبدنية، لتختتم بمناورة على منتصف أرضية الملعب.وفق “أخبار 24”.
#فيديو_النصر 🎥||
بحضور رئيس النادي والمشرف على الكرة ..
العالميين يختتمون الاستعداد لمباراة #النصر_الوحدة الإماراتي 💛 pic.twitter.com/wjXCmNqEHC
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 4, 2019