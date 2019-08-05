الهلال يجري مرانه الرئيسي استعداداً للأهلي.. والبريك يغيب لفترة طويلة

أجرى لاعبو فريق الهلال مرانهم الرئيسي مساء اليوم الأحد في إطار التحضير للقاء الأهلي في الثامنة إلا ثلث يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وركز الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على الجوانب الفنية وسط متابعة لرئيس النادي فهد بن نافل.
ومن جانبه انضم اللاعب عبدالله عطيف إلى المران الجماعي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي بعدما كان قد تعرض لالتواء في مفصل القدم.
ويغادر الهلال مساء الأحد إلى جدة لملاقاة الأهلي حيث سيرافق اللاعب نواف العابد الفريق بعد مشاركته في التدريبات الجماعية.وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب محمد البريك اليوم الأحد تعرضه لتمزق في الرباط الجانبي مما يستوجب غيابه عن الملاعب لفترة من 4 إلى 6 أسابيع للخضوع لبرنامج علاجي.
وبالنسبة لبرنامج الفريق يوم الاثنين فسيتكون من اجتماع فني يخص مباراة الأهلي في الخامسة والنصف يليه مؤتمر صحفي في السادسة والنصف وأخيرة حصة تدريبية ستبدأ في السابعة.