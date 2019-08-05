الاتفاق يفوز على العين الإماراتي وديًا

فاز فريق الاتفاق على نظيره العين الإماراتي بهدفين دون رد وذلك في المباراة الودية الأخيرة للاتفاق في معسكر سلوفينيا.
وافتتح البرازيلي روجيريو كوتينيو النتيجة بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة(65) مستغلا تمريرة حامد الغامدي، فيما عزز السلوفاكي فيليب كيش تقدم الاتفاق بهدف ثان جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة (88).
ودخل المدرب الوطني خالد العطوي بتشكيلة مكونة من عبدالله الحائطي، علي فؤاد، سعيد الربيعي، سيدريك يامبيري، سعد خيري، فيليب كيش، علي هزازي، صالح العمري، حامد الغامدي، ماجد النجراني، وروجيريو كوتينيو.وفق “أخبار 24”.