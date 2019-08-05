أسواق عبدالله العثيم تطلق أحدث قنواتها التفاعلية عبر “الواتساب”

أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم أحدث قنواتها التفاعلية الجديدة لخدمة العملاء من خلال منصة “واتساب للأعمال” بالتعاون من شركة “فيسبوك” على تطبيق “واتساب” على رقم مركز خدمة العملاء 920000702 لتنضم بذلك الى مصاف الشركات الرائدة التي تتبنى سياسة احترافية متطورة لخدمة عملائها ويأتي إطلاق هذه الخدمة كجزء من جهود الشركة لتطوير وتعزيز التواصل مع العملاء وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزيادة رضا العملاء و ولائهم، وتهدف الخدمة إلى توفير قناة تفاعلية تتيح للعملاء التواصل مع مركز خدمة العملاء 24 ساعة في اليوم ومن أي مكان في العالم عبر أجهزتهم الذكية بكل يسر وسهولة، حيث تتيح الخدمة إجراء محادثات مخصصة وموجهة مع العملاء للإجابة على استفساراتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم ، فضلاً عن معرفة أحدث المهرجانات والعروض اليومية والأسبوعية والشهرية، ومواقع الفروع، والتحقق من رصيد العميل في برنامج اكتساب، ورقمه السري وحالة العضوية، والعديد من الخدمات الأخرى.
من جانبه أوضح الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم أن إطلاق الشركة لهذه الخدمة في مبادرة رائدة في السوق المحلي و الشرق الأوسط يأتي ضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بتجربة العملاء وخدمتهم بطرق أكثر تفاعلية وسهولة عبر وسيلة اتصال شاملة بسيطة وآمنة وموثوقة، وهذا ما نعد بتقديمه من خلال منصة “واتساب” مضيفاً بان أسواق عبدالله العثيم حرصت على طرح هذه الخدمة للعملاء والمدعّمة بخدمة “تشات بوت” القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، والتي تؤكد تركيزنا الراسخ على تعزيز تجربة العملاء كجزء من استراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة، ويساعد هذا الاتجاه القائم على اعتماد الابتكار والتطوير في تعزيز كفاءة خدمة العملاء، وزيادة نسب الرضا والولاء والتواصل المستمر، ولا يحتاج العميل سوى اضافة رقم خدمة العملاء 920000702 كجهة اتصال إلى جواله وبدأ المحادثة فوراً على الواتساب.
يذكر أن أسواق عبدالله العثيم تمتلك العديد من القنوات التفاعلية الإلكترونية، يأتي في مقدمتها الموقع الإلكتروني www.othaimmarkets.com والذي يقدم العديد من الخدمات التفاعلية كتسجيل بطاقة اكتساب وتفعيلها ، ومعرفة الأصناف والمنتجات وتوافرها وعناوين الفروع، وتصفح العروض اليومية والأسبوعية والشهرية، فضلاً عن حسابات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر والفيسبوك وانستجرام واليوتيوب، ويبلغ عدد متابعي هذه الحسابات أكثر من ثلاثة ملايين متابع.