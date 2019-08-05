جامعة الأمير سطام تعلن عن بدء التسجيل في “دبلوم الأمن والسلامة المهنية”

حرصا من جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز على تقديم البرامج والدبلومات التي يطلبها سوق العمل فقد تم تصميم دبلوم الأمن والسلامة المهنية، المعتمد من وزارة الخدمة المدنية والمصنف ضمن دليل الوظائف بالوزارة، التي تؤهله للحصول على وظيفة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثانية.
وقد تم اختيار هذا الدبلوم نظرا لأهميته في جميع الوظائف العامة والخاصة (القطاع الصحي، القطاع المدرسي، قطاع الإنشاءات، قطاع النقل، القطاع الفندقي، المصانع والشركات، المدن الترفيهية … الخ).
الهدف من الدبلوم:
يهدف هذا الدبلوم إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين والحد من خطر الإصابة على العمال والمنشأة ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها، وبالتالي توفير الجو المهني السليم الذي يساعد على :
• التعرف على حقوق وواجبات كل من الموظف وصاحب العمل.
• التعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة.
• تحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات السليمة للتغلب عليها.
• اكتساب مهارة التدقيق على بيئة العمل وكتابة التقارير.
المميزات:
- حصول الدارس على دبلوم الأمن والسلامة المهنية.
- مسمى وظيفي بعد التخرج (مشرف أمن وسلامة مهنية).
- الإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة.
- معرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.
الفئات المستهدفة:
• المدراء ورؤساء الاقسام والمشرفين على الأمن والسلامة المهنية.
• مسؤولو الأمن والسلامة المهنية.
• موظفو الأمن والسلامة المهنية.
• المهتمون بمجال الأمن والسلامة المهنية
الشهادات التي يحصل عليها الدارس:
• يحصل الدارس على شهادة دبلوم في الأمن والسلامة المهنية صادرة عن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
• كشف علامات باللغة العربية.
• شهادة تقدير من معهد البحوث والخدمات الاستشارية للمتفوقين.
شروط التسجيل:
- شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.
- اختباري القدرات والتحصيلي غير مطلوبين للتسجيل.
مدة الدراسة: أربعة فصول دراسية اعتبارا من الفصل الدراسي الأول1440 /1441 هـ.
مكان الدراسة: جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.
التكلفة المالية: 5000 ريال سعودي للفصل الدراسي الواحد.