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أخبار الخرج > استفاد منه 2758 .. إيداع أكثر من ثمان مائة ألف لمستفيدي انسان الخرج والدلم خلال شهر
05/08/2019   11:56 ص

استفاد منه 2758 .. إيداع أكثر من ثمان مائة ألف لمستفيدي انسان الخرج والدلم خلال شهر

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بلغ مجموع ما تم إيداعه في حسابات أسر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( انسان ) بفرع محافظتي الخرج والدلم (827.250) ريال لشهر أغسطس من العام المالي الحالي حيث استفاد من المبالغ (2.758) مستفيد و مستفيدة ، من خلال تغذية بطاقات الصرف الإلكتروني وأوضحت الجمعية أنها تسعى من خلال تقديم النفقات الأسرية آلياً إلى حفظ كرامة المستفيدين والتخفيف من عناء الأيتام وتوفير الجهد الوقت داعية في الوقت نفسه لاستمرار العطاء للتخفيف عن الأيتام والأرامل نفقات المعيشة وتوفير احتياجاتهم .

استفاد منه 2758 .. إيداع أكثر من ثمان مائة ألف لمستفيدي انسان الخرج والدلم خلال شهر

أخبار الخرج
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