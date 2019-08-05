نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التعليم”: تعيين 10 آلاف خريج وخريجة على وظائف تعليمية بالمستويين الثاني والرابع
05/08/2019   10:53 ص

“التعليم”: تعيين 10 آلاف خريج وخريجة على وظائف تعليمية بالمستويين الثاني والرابع

+ = -
1613

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10 آلاف خريج وخريجة،  على وظائف تعليمية على المستويين الثاني والرابع.

وذكرت الوزارة أنه تم تعيين 21 محضر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، و10007 على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق تاريخ 17/ 12/ 1440هـ.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج وحسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد عليهم بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين، ومن لم يسلم كشف اللياقة الطبية فيعتبر ذلك عدولاً منه عن الوظيفة التعليمية.

وألزم القرار إدارات التعليم بتطبيق فترة التجربة على المرشحين (سنتين) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني و تدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.وفق “أخبار 24”.

أسماء المعينين على وظائف تعليمية 

أسماء المعينين على وظيفة محضر مختبر

 

“التعليم”: تعيين 10 آلاف خريج وخريجة على وظائف تعليمية بالمستويين الثاني والرابع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885056740.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.