بين الطقم الجديد وصفقة ريبيري.. فيديو غامض للنصر يثير تكهنات جماهيره

أطلق مقطع فيديو غامض نشره الحساب الرسمي لنادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التكهنات بين جماهيره حول حدث مرتقب يُتوقع أن يعلن عنه النادي بشكل رسمي غداً الثلاثاء.
وعنون النادي التغريدة بتاريخ 6/ 8/ 2019، مرفقاً مقطع فيديو يستعرض تقارير القنوات الإخبارية عن حالة الطقس شديدة الحرارة التي تعيشها المملكة وأنحاء مختلفة من العالم، شرقاً وغرباً، قبل أن تظهر صورة للشمس الملتهبة التي يتخذها النادي رمزاً له، في إشارة للحدث “الحار” المزمع الكشف عنه.
ووجد الفيديو تفاعلاً واسعاً بين جماهير النصر، حيث حقق قرابة 350 ألف مشاهدة منذ نشره مساء الأحد، فيما حصدت التغريدة أكثر من 5 آلاف إعادة تغريد و3 آلاف إعجاب.وفق “أخبار 24”.
وتعددت توقعات الجماهير لذلك الحدث المرتقب، لكنها تركزت على عزم النادي الإعلان عن طقمه للموسم الرياضي الجديد أو الصفقة المنتظرة للتعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري.
6-8-2019
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— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 4, 2019