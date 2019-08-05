صحة جدة ترد على فيديو لشخص زعم وفاة جنين شقيقته في المستشفى بسبب عملية قيصرية

علّقت الشؤون الصحية بمحافظة جدة على مقطع فيديو متداول زعم فيه مواطن أن مستشفى الليث العام تسبب في وفاة جنين شقيقته وإجبارها على الخضوع لعملية قيصرية قبل موعد ولادتها.
وقال المتحدث الرسمي لصحة جدة، عبدالرحمن الصحفي، إن السيدة الحامل حضرت إلى مستشفى الليث مساء أمس السبت، وكانت حاملاً في الأسبوع الـ36، وتطلب الأمر إخضاعها لعملية قيصرية على وجه السرعة، بعدما أظهر رسم القلب وجود تقلصات وانقباضات في الرحم.
وأضاف أن المريضة رفضت الخضوع لعملية قيصرية وفضلت انتظار زوجها، فأخبرها الفريق الطبي بضرورة البدء في العملية القيصرية حتى لا يحدث انفجار في الرحم ووفاة الجنين إلا أنها ظلت رافضة لمدة ساعتين حتى وافقت في النهاية ووقعت على إجراء العملية.وفق “أخبار 24”.
وأبان أنها أدخلت لغرفة العمليات وأجريت لها العملية وكانت في غاية الصعوبة، بسبب التأخير وبسبب خضوعها لثلاث عمليات قيصرية سابقة، مشيراً إلى أن الطفل بعد ولادته كان الحبل السري ملتفاً حول رقبته بقوة، وكان يعاني من نزيف والتصاقات، فتم عمل إسعافات أولية له لمدة ساعة إلا أنه فارق الحياة.
وأكد أن المريضة لم تُجبر على الخضوع للعملية، وتم شرح التفاصيل كافة لها بعد العملية، وهي الآن بصحة جيدة.