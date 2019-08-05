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أخبار محلية > بالفيديو.. اعتراض موكب دبلوماسي من قبل إرهابيين في فرضية لقوات أمن الحج.. وهكذا تم التعامل مع الموقف
05/08/2019   12:02 ص

بالفيديو.. اعتراض موكب دبلوماسي من قبل إرهابيين في فرضية لقوات أمن الحج.. وهكذا تم التعامل مع الموقف

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نفّذت قوات أمن الحج فرضية تدريبية توضح كيفية سيتم التعامل من أي حالات اعتراض قد تستهدف مواكب الشخصيات الهامة والاعتبارية.

وكانت الفرضية عبارة عن اتجاه موكب شخصية دبلوماسية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وقيام إحدى السيارات بمحاولة اختراق الموكب، وهو ما استدعى تدخل دوريات الحماية الخلفية للموكب، وعددها ثلاث دوريات، بإيقاف المركبة والتعامل مع قائدها وفق ما يقتضيه الموقف.

كما تضمنت الفرضية مواصلة الموكب طريقه نحو مكة المكرمة، واعتراضه من قبل سيارة يستقلها ثلاثة مسلحين، في محاولة منهم لإيقاف الموكب وإلحاق الأذى بالشخصية، ما اضطر الموكب للوقوف والعودة في الاتجاه المعاكس باستخدام مهارات القيادة التخلصية، وذلك لفتح المجال لفرق أمن وحماية الشخصيات من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.وفق “أخبار 24”.

ونُفذت الفرضية خلال الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج، الذي أقيم اليوم الأحد بحضور وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

بالفيديو.. اعتراض موكب دبلوماسي من قبل إرهابيين في فرضية لقوات أمن الحج.. وهكذا تم التعامل مع الموقف

أخبار محلية
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