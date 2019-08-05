“العمل” تؤكد استمرار العمل بالعقد الموحد للاستقدام لضمان حصول المواطن على أسعار تنافسية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرار العمل بالعقد الموحد للاستقدام؛ حفاظاً على حقوق جميع أطراف العملية التعاقدية، ولضمان حصول المواطن على أسعار تنافسية في مقابل خدمة عالية الجودة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة مع عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة بنود العقد الموحد الذي أقرته الوزارة في وقتٍ سابق.
وكان عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام أبدوا تحفظهم حول العقد الموحد ومدة الاستقدام (90 يوماً)، إلا أن المسؤولين في الوزارة تمسكوا به.وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ تطبيق العقد الموحد تم استقبال 29 ألف طلب استقدام، فيما استفاد من هذه الخدمة أكثر من 23 ألف عميل، وتم دفع أكثر من 11 ألف عقد استقدام في منصة (مساند).