أمير الشرقية يوجّه بمحاسبة مقاول تعمّد الإضرار بالبيئة‎ في الخبر

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم الأحد، الإدارة العامة لخدمات المياه بتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق مقاول التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة بمدينة الخبر.
وكان المقاول قد ارتكب مخالفة، لتصريفه مياه غير معالجة عبر قنوات الصرف بالقرب من مرفأ الصيادين الجديد بمحافظة الخبر، حيث اتضح عدم التزامه بالتعليمات التشغيلية إثر أحمال زائدة وردت للمحطة.
كما لم يقُم المقاول بالإجراء المناسب بعزل المياه غير المعالجة، لحين معالجتها ثم تصريفها وفق المتبع، حيث تم تكليف طاقم إشراف لضمان استمرارية الالتزام بالإجراءات، مع مراقبة المياه المعالجة وأخذ عينات على مدار الساعة.وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بفرع المنطقة الشرقية قد ضبطت المخالفة البيئة للشركة المشغلة، وأصدرت بحقها العقوبات المتعلقة بالنظام العام للبيئة.