خالد الفيصل: ليس هناك حياد في حب هذه البلاد.. وهكذا سنتعامل مع من يحبها ومن يعاديها

دعا أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل حجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ للحج والعبادة وإكمال هذه الرحلة الإيمانية والابتعاد عن أي أمور أخرى.
وقال الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته في المشاعر المقدسة، إنه “لا يوجد حياد في حب هذه البلاد، فإما أن يحبها أو يعاديها، فمن يحبها فأهلا به وسنساعده، ونشاركه في أن ننهض بهذه البلاد، أما من يعاديها فليس له من قبلنا إلا المواجهة بالعمل، وليس بالكلام والتمنيات والدسائس والخدع وكل الوسائل التي تستخدم ضدنا”.
وأضاف: “نحن أرقى من هذا المستوى، فمن أراد أن يسهم معنا في إصلاح بلادنا وبلادهم والعالم أجمع، فنحن نتشرف لأن نكون وسيلة إصلاح للإنسان والمكان والمجتمع”.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المملكة لن تشارك أحداً في البذاءات والمهاترات وأشياء ولا تسمن ولا تغني من جوع، مشيراً إلى أن المملكة أكبر من كل هذا ولن ترد على أي مهاترات.
وحول العراقيل التي تضعها الحكومة القطرية أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج، قال الفيصل: “لسنا مسؤولين عما يفعلونه، بل نحن مسؤولون عما نفعله نحن”، مؤكداً أن المملكة هيّأت السبل جميعا لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.