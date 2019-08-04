سفارة المملكة في اليابان تؤكّد سلامة السعوديين من آثار زلزال فوكوشيما

قالت سفارة المملكة في اليابان، اليوم الأحد، إنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب منطقة المحيط الهادئ قبالة سواحل فوكوشيما شمال شرقي اليابان بشدة 6.3 درجة.
وأكّدت السفارة على سلامة المواطنين السعوديين، حيث تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، في الوقت الذي توقفت حركة قطارات “شينكانسن” الفائقة السرعة بصورة مؤقتة.
كما أعربت سفارة المملكة في اليابان عن تمنياتها بالسلامة للجميع، منوهةً بأنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام: 09055833862-0335895242.وفق “أخبار 24”.