بالفيديو.. “التجارة” تداهم مستودعاً لإعادة تعبئة الزيوت في عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة

داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار يرافقها رجال الأمن مستودعاً بجدة حوّلته عمالة مخالفة إلى مصنع لغش وإعادة تعبئة الزيوت في علب تحمل علامات تجارية مشهورة.
وذكرت الوزارة أنه تم حجز أكثر من 13 ألف علبة زيت جاهزة للتوزيع ومليون علبة فارغة كانت مجهزة للتعبئة.
وأشارت إلى أنها أغلقت المستودع وسلّمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية، وتم استدعاء صاحب المنشأة، لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
“التجارة” بمساندة الجهات الأمنية تضبط في #جدة مستودع تستغله عمالة مخالفة كمصنع لإعادة تعبئة الزيوت في علب تحمل علامات تجارية مشهورة، وتحجز اكثر من 13 ألف علبة زيت جاهزة للتوزيع و مليون علبة وكرتون فارغة تحمل علامات تجارية جاهزة للتعبئة pic.twitter.com/9KIvhs44g5
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) August 4, 2019
وفق “أخبار 24”.