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أخبار محلية > بالفيديو.. “التجارة” تداهم مستودعاً لإعادة تعبئة الزيوت في عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة
05/08/2019   12:00 ص

بالفيديو.. “التجارة” تداهم مستودعاً لإعادة تعبئة الزيوت في عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة

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داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار يرافقها رجال الأمن مستودعاً بجدة حوّلته عمالة مخالفة إلى مصنع لغش وإعادة تعبئة الزيوت في علب تحمل علامات تجارية مشهورة.

وذكرت الوزارة أنه تم حجز أكثر من 13 ألف علبة زيت جاهزة للتوزيع ومليون علبة فارغة كانت مجهزة للتعبئة.

وأشارت إلى أنها أغلقت المستودع وسلّمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية، وتم استدعاء صاحب المنشأة، لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التجارة” تداهم مستودعاً لإعادة تعبئة الزيوت في عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة

أخبار محلية
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