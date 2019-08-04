المدرب الجديد للمنتخب: سنسعى معاً لكتابة التاريخ.. والوصول لمونديال 2022 أحد أهدافنا التي نسعى لتحقيقها

أكد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، أن الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 هو أحد الأهداف الرئيسية التي سيعمل عليها ويسعى لتحقيقها.
وقال رينارد خلال تقديمه في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة: “التواجد في نهائيات كأس العالم تجربة عظيمة تود تكرارها كل مرة، لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلًا، وسنسعى سويًا لتحقيقه”.
وأضاف رينارد: “سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي”.
وتابع: “من المهم جدًا أن أتواجد في السعودية لفترات طويلة، وأنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزيد موسمًا بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق وأن لعبوا في الدوري السعودي”.
وذكر أنه سيتواجد غدًا الإثنين في مباراة النصر والوحدة الإماراتي، وبعد غدٍ الثلاثاء سيعود إلى جدة لحضور مباراة الأهلي والهلال، وسيعمل مع طاقمه على اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدته في عمله مع المنتخب.
وكان رينارد قد تولى تدريب منتخبات المغرب وزامبيا وأنغولا وكوت ديفوار، وحقق لقب أمم إفريقيا مرتين، مرة مع زامبيا عام 2012 ومرة مع كوت ديفوار عام 2015.