يناير.. سوبر النصر والتعاون في السعودية

أعلن ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي، الأحد، أن نهائي كأس السوبر السعودي الذي سيجمع فريقا النصر والتعاون، سيقام في شهر يناير من العام المقبل في السعودية.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يقرر فيها أن يقام السوبر السعودي داخل السعودية بعد أن تم إقامته في العديد من النسخ الماضية في لندن.
ويتواجه فريقا النصر ونظيره التعاون في كأس السوبر السعودي 2019، بعد أن توج الفريق العاصمي بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، في حين تأهل التعاون لكأس السوبر، بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الاتحاد، بهدفين مقابل هدف.وفق “الرياضية”.
وتوج النصر بلقب الدوري بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة بـ70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الوصيف الذي يملك 69 نقطة.