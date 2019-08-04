الاتحاد يستبعد هارون كامارا وجابر عيسى عن القائمة التي ستواجه ذوبهان الإيراني

فضلت إدارة نادي الاتحاد استبعاد هارون كمارا وجابر عيسى عن لقاء الفريق الأول لكرة القدم أمام ذوبهان الإيراني وعدم المجازفة بمشاركتهما رغم أنهما يحملان جوزات سفر سعودية لكنما لا يحملون بطاقة أحوال.
وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت القائمة الآسيوية النهائية التي سيشارك بها الفريق في مواجهة ذوبهان الإيراني في البطولة الآسيوية الاثنين المقبل وضمت المحترفين الأجانب الثلاثة وهم «كارلوس وفيتشو ورومارينهو» إضافة إلى المحترف الآسيوي وهو الفلسطيني خيمنيز، بينما ضمت باقي الأسماء المحلية في صفوف الفريق كلاً من: فواز القرني وراكان النجار وعساف القرني وأمين بخاري وطارق عبدالله وزياد الصحفي وحمدان الشمراني وعمار الدحيم ومنصور الحربي وسعود عبدالحميد وعبدالمحسن فلاتة وخالد السميري وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود وعبدالإله المالكي وعبدالعزيز العرياني وعبدالرحمن الغامدي.وفق “الرياض”.
إلى ذالك تأكدت مشاركة محترف الاتحاد كارلوس في لقاء ذوبهان الإيراني بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن شد بسيط في العضلة الخلفية، بينما خضع المحترفان المغربيان وهما كريم الأحمدي ومروان كوستا لتدريبات لياقية مكثفة في معسكر الفريق في دبي بعد غيابهما عن التدريبات فترة طويلة بسبب الإجازة التي تحصلوا عليها بعد مشاركتهم في البطولة الإفريقية التي أقيمت في ألقاهرة يونيو الماضي.