جوليانو لجماهير النصر: المشاهدة عبر التلفاز غير مجدية

عبر المحترف البرازيلي، جوليانو فيكتور، متوسط ميدان النصر السعودي، عن شعوره بالمفاجأة من عدد التذاكر القليلة المباعة لمباراة غد الاثنين، التي سيستضيف فيها فريقه الوحدة الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.
وطالب فيكتور جماهير النصر بالحضور، ودعم الفريق في مباراة الغد، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزيته وسلامته من الإصابة، التي تعرض لها في بداية المعسكر.
وأضاف جوليانو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: “في وسائل التواصل الاجتماعي يطالبوننا بالفوز في بطولة آسيا، لهذا أؤكد للجمهور أن لقب آسيا لن يأتي إلا بحضورهم، فمشاهدة المباريات من المنازل عبر التلفاز لن تمنحنا الطاقة”.وفق “كووورة”.
وواصل: “أطالب جماهير النصر بالدعم في البطولة الآسيوية، فالمباراة صعبة ونحن بحاجة لمساندة الجمهور.. الاستعداد قوي كما قال المدرب، وسنكون في تركيزنا المعهود”.
وعن إصابته، أجاب: “أنا جاهز للقاء، ولا أعاني من أي إصابة، ولو كنت مصابا لما تواجدت هنا، فأنا في كامل جاهزيتي، ولا ينقصني سوى اللعب”.