شاهد.. مدير إدارة مساجد الخرج الشيخ نواف الشمري يتفقد مدينة الحجاج بالمحافظة

قام فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج الشيخ /نواف بن صغير الشمري يوم الأحد الموافق 1440/1/3 بجولة على مدينة الحجاج بمحافظة الخرج والتقى خلالها الموظفين المسؤولين عن جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واستمع إلى شرح موجز عن مايقدمه الجناح من خدمات لحجاج بيت الله الحرام بمدينة الحجاج حيث وصل عدد الحجاج المستفيدين من خدمات مدينة الحجاج إلى اليوم (764) حاج وحاجة تم خلالها توزيع عدد من المطويات والكتيبات بلغ عددها (3820) وفي ختام الجولة شكر الشيخ نواف بن صغير الشمري الموظفين المشاركين على مايقومون به من جهود مباركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بناءاً على توجيه ولاة أمورنا حفظهم الله تعالى.