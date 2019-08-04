رصدت كاميرا مراقبة التابعة لمراكز شرطة “القناة” في العاصمة العراقية بغداد هروب جماعي لـ 15 سجيناً متهمين في الاتجار بالمخدرات.
وأظهر الفيديو لحظة هروب الموقوفين والاشتباك مع عناصر المركز وضرب الحارس وتمكنهم من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة، وذلك بعد اندلاع شجار بين الموقوفين وعناصر الشرطة.
وكشفت وسائل إعلامية عراقية أن السجن كان يضم نحو 70 موقوفا، وأثناء تقديم الطعام لهم قاموا بسحب الحرس وضربه وتمكنوا من الهروب بملابسهم الداخلية، كما حاول آخرن الهروب إلا أن حراس السجن أطلقوا النار وتمكنوا من إغلاق السجن.
وفي السياق ذاته أصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً بإعفاء قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم بعد هروب السجناء من مركز الشرطة.
وفق “أخبار 24”.