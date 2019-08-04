سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتم التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة الحالي.
من جهته أكد السديس أن هذه المبادرة الكريمة والعادة السنوية في تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام تعطي دلالة على عناية واهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بقبلة المسلمين، وحرصهم على توفير كافة الإمكانات لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة.
وفق “أخبار 24”.