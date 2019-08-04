قدموا من 37 دولة.. وصول 911 من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة

بلغ عدد الحجاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى أمس السبت 911 حاجاً وحاجة، قدموا من 37 دولة، يمثلون الدفعة الثانية من البرنامج.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه باستضافة 6 آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم لموسم 1440هـ.
ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة أنها تسخر جميع الإمكانات لخدمة الحجاج، بما يضمن أداءهم لمناسك الحج بكل سهولة ويسر.وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس 845,625 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وأبانت الإحصائية أن 682,403 حاجاً غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وتبقى أكثر من 163 ألف حاج في المدينة المنورة.