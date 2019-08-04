بالفيديو.. ماذا قالت مديرة شرطة بنيوزلندا عن استضافتها وضحايا الهجوم الإرهابي لأداء الحج؟

عبرت مديرة شرطة مسلمة بنيوزلندا قدمت لأداء الحج مع الدفعة الأولى من مصابي وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين، عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإتاحته لها وللضحايا فرصة أداء مناسك الحج هذا العام.
وقالت مديرة الشرطة “نائلة حسن”؛ صاحبة الخطاب المؤثر الذي ألقته عقب الهجوم الإرهابي، إن ما وجدوه من حسن استقبال سواء في المطار أو الفندق بالورود والهدايا كان شيئاً لم تره من قبل في حياتها، واصفة مشهد رؤيتها للكعبة المشرفة لأول مرة بـ”المبهر”.
وحول خطابها المؤثر الذي ألقته وقت الحادث، قالت نائلة في مقطع فيديو نشره حساب “التواصل الحكومي”، إن الخطاب خرج منها عفوياً، خاصة أنه طلب منها إلقائه في اللحظة الأخيرة، لافتة إلى أن الهجوم الإرهابي أثر على الجميع في نيوزلندا وعلى المسلمين بشكل خاص.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الدفعة الأولى من أسر ضحايا ومصابي هجوم نيوزيلندا كانت قد وصلت أمس الأول الجمعة، ومن المنتظر أن يصل إلى الأراضي المقدسة مائتان من المصابين وأسر الضحايا لأداء الحج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.
وكانت نيوزيلندا شهدت في مارس الماضي، هجوما إرهابيا دمويا، استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، وخلف نحو 50 شهيداً، وأصاب العشرات من المصلين بالمسجدين.
خطابها بعد الهجوم الإرهابي في نيوزلندا، صنع أثرًا لا يمحى.. نائلة حسن، مديرة شرطة بنيوزلندا، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج. @KingGuests #العالم_في_قلب_المملكةpic.twitter.com/DFuAYKA1hK
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 3, 2019