بعد 10 سنوات قضاها في المملكة.. “إلتون” مودعاً السعوديين: عشت معكم أياماً لا تنسى وسأشتاق إليكم

وجه لاعب نادي القادسية السابق البرازيلي إلتون جوزيه رسالة إلى جمهوره والشعب السعودي بعد السنوات التي قضاها لاعبا في الدوري السعودي مع 3 أندية.
وكتب إلتون تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ذكر فيها أنه من المستحيل أن ينسى جمهوره وعامة الشعب السعودي ولا السنوات التي قضاها معهم، مؤكداً أنه لا يمكن أن يصف شعوره عندما يرى الرسائل والتعليقات وأنه فخور بمحبة الجميع له، وأنه سيشتاق لجمهوره ولبلده السعودية.
وكان إلتون قد وقع مع فريق “سي آر بي” البرازيلي بعد انتهاء عقده مع نادي القادسية وعدم رغبة إدارة النادي في التجديد معه.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اللاعب البرازيلي كان قد حضر إلى المملكة عام 2007 محترفا في نادي النصر واستمر معه 3 مواسم، قبل أن يرحل إلى عدة أندية، ويعود في عام 2011 محترفا مع نادي الفتح ويحقق معه بطولة الدوري في 2013، ويستمر معه 5 مواسم ويرحل بعدها إلى نادي مسيمرة القطري، ليلتحق بعدها بنادي القادسية في عام 2017.