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اخبار رياضية > الكشف عن سبب تأخر تسلم مجلس “السويكت” إدارة النصر
04/08/2019   1:15 م

الكشف عن سبب تأخر تسلم مجلس “السويكت” إدارة النصر

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ذكرت مصادر أن إدارة نادي النصر الجديدة برئاسة الدكتور صفوان السويكت تنتظر انتهاء إجراءات التدقيق المالي من قِبل اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للرياضة، لتسلم مهامها في إدارة النادي بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ” أن اللجنة المالية والقانونية المشكلة من هيئة الرياضة لا زالت تدقق في الأمور المالية لعقود اللاعبين قبل رفعها لرئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

حيث من المقرر أن يعتمد الأمير عبدالعزيز تلك العقود والأمور المالية للإدارة السابقة، ومن ثم اعتماد التوقيعات الرسمية للإدارة الجديدة.

وكان رئيس النصر أصدر قراراً بتكليف عضو الشرف عبدالرحمن الحلافي بالإشراف العام على نشاط كرة القدم بالنادي لحين الانتهاء من أعمال التسلم والتسليم النظامية.

الكشف عن سبب تأخر تسلم مجلس “السويكت” إدارة النصر

اخبار رياضية
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