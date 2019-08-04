وفاة تؤجل مغادرة الصبياني

تأجَّلت مغادرة هاني الصبياني الظهير الأيسر، المعار أخيرًا من الأهلي إلى الفيحاء، للالتحاق بمعسكر فريقه الجديد في هولندا، 24 ساعة، بعد تلقيه نبأ وفاة عمه أثناء استعداده لركوب الطائرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أمس الأول.
ووفقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية”، تراجع اللاعب عن السفر وعاد أدراجه للمشاركة في مراسم الدفن، بعدما أبلغ إدارة الفيحاء بتلك المستجدات.
من جهتها، قدّرت الإدارة الفيحاوية ظروف اللاعب، وسمحت له بالبقاء مع عائلته حتى مساء أمس الذي شهد مغادرته في وقت متأخر برقم حجز جديد وفّرته الإدارة نفسها.