الاتحاد الآسيوي يصدر عقوبات بالغرامة ضد الاتحاد والأهلي والسومة والعويس

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارات بفرض غرامات على ناديي الاتحاد والأهلي ولاعبي الأخير محمد العويس وعمر السومة، وذلك بمبالغ وصل مجموعها إلى 60 ألف دولار.
وقرر الاتحاد الآسيوي معاقبة محمد العويس وعمر السومة؛ بسبب عدم حضورهما منطقة اللقاءات الإعلامية في لقاء الأهلي والسد القطري في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث تم تغريم الأول 10 آلاف دولار، والثاني 12500 دولار لكونها المرة الثانية التي يصدر عنه هذا التصرف.
كما غرّم الاتحاد، النادي الأهلي مبلغ 20 ألف دولار، لعدم حرصه على حضور لاعبيه منطقة اللقاءات الإعلامية عقب مباراة الفريق ضد السد القطري.وفق “أخبار 24”.
وألزم الأهلي بدفع غرامة قدرها 7500 دولار بسبب رمي جماهير قوارير المياه خلال لقاء الفريق ضد باختاكور الأوزبكي، إضافةً إلى مبلغ ألف دولار بسبب تأخر الفريق في انطلاقة الشوط الثاني من المباراة نفسها.
وصدر قرار ضد نادي الاتحاد بغرامة قدرها 10 آلاف دولار بسبب رمي جماهيره الأحذية والأكواب في مباراة الفريق ضد الوحدة الإماراتي في دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا.