بلدية الخرج تجهز موقع البيع المؤقت لبيع الأضاحي بحي الخالدية

تعلن بلدية محافظة الخرج ضمن تجهيزات عيد الاضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هـ بتجهيز موقع البيع المؤقت خلال فترة ٥-١٢ و حتى ١٢-١٢ من ذات الشهر الحالي و الذي يقع خلف نقطة الذبح بحي الخالدية بالقرب من المعهد الثانوي الصناعي و نادي الكوكب على طريق الملك سعود ، كما تتواجد الرقابة لما يعرض من أضاحي و إستبعاد الغير صالح بواسطة الكشف البيطري و التنسق مع الجهة المعنية ، ودعت البلدية من تنطبق عليه شروط البيع من السعوديين التقدم لإدارة الأسواق بالبلدية و تعبئة النماذج اللازمة للبيع ، الجدير ذكره أنه تم إختيار الموقع لقربه من نقطة الذبح و توفير الخدمات للمواطنين و المقيمين وقربه لمصلى العيد بحي الخزامى وتم تجهيز اللوحات الإرشادية على طرق المحافظة و مصلى العيد الغربي لتسهيل الوصول إليه .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com