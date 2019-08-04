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أخبار الخرج > بلدية الخرج تجهز موقع البيع المؤقت لبيع الأضاحي بحي الخالدية
04/08/2019   1:22 م

بلدية الخرج تجهز موقع البيع المؤقت لبيع الأضاحي بحي الخالدية

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تعلن بلدية محافظة الخرج ضمن تجهيزات عيد الاضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هـ بتجهيز موقع البيع  المؤقت خلال فترة ٥-١٢ و حتى ١٢-١٢ من ذات الشهر الحالي و الذي يقع خلف نقطة الذبح بحي الخالدية بالقرب من المعهد الثانوي الصناعي و نادي الكوكب على طريق الملك سعود  ، كما تتواجد الرقابة لما يعرض من أضاحي و إستبعاد الغير صالح بواسطة الكشف البيطري و التنسق مع الجهة المعنية  ، ودعت البلدية من تنطبق عليه شروط البيع من السعوديين التقدم لإدارة الأسواق بالبلدية  و تعبئة النماذج اللازمة للبيع  ،  الجدير ذكره أنه  تم إختيار الموقع لقربه من نقطة الذبح و توفير الخدمات  للمواطنين و المقيمين  وقربه لمصلى العيد بحي الخزامى وتم تجهيز اللوحات الإرشادية على طرق المحافظة و مصلى العيد الغربي لتسهيل الوصول إليه .

بلدية الخرج تجهز موقع البيع المؤقت لبيع الأضاحي بحي الخالدية

أخبار الخرج
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