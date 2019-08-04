كشفت وحدة التحول الرقمي، في تقرير أصدرته مؤخراً، عن أن تطبيق “أبشر” أسهم في توفير 15 مليار ريال سنوياً لخزينة الدولة.
وبّينت أن عدد المشتركين في تطبيق “أبشر” خلال النصف الثاني من العام الحالي بلغ 12.5 مليون مشترك، لافتةً إلى أن الوقت المُستغرق لتنفيذ أي خدمة في التطبيق 3 دقائق.
وأشارت إلى أن التطبيق يتيح 180 خدمة أمام المشتركين، بينها 17 خدمة جديدة جرى إطلاقها مؤخراً.
وأوضحت أن مبادرة “فرجت” التي أطلقتها منصة “أبشر”، أسهمت في الإفراج عن 550 سجيناً من 25 جنسية بمبلغ إجمالي تجاوز 32 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.