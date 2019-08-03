حجاج بريطانيون يصلون من لندن إلى المدينة المنورة على دراجات هوائية

بعد رحلةٍ طويلة وشاقة استمرت شهرين، وصل عدد من الحجاج البريطانيين إلى المدينة المنورة قادمين من لندن على دراجات هوائية، وذلك بعد أن مروا بـ 17 دولة للوصول إلى المملكة.
وفي لقاء تلفزيوني مع قناة “العربية”، أوضح قائد فريق الحجاج “طاهر حسن أختر” أن الرحلة برغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات التي قاموا بها، واصفاً إياها بأنها رحلة روحانية جميلة جداً.
وعن صعوبات الرحلة، قال “أختر” الذي ظهر مرتدياً زياً رياضياً وخوذة دراجة هوائية، إنهم عانوا كثيراً من تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافةً إلى الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.وفق “أخبار 24”.
حجاج بريطانيون يصلون إلى المدينة المنورة قادمين من لندن على الدرجات الهوائية #العربية_في_الحج pic.twitter.com/wQGC1TMgUI
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٣ أغسطس ٢٠١٩