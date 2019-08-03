هياثم منتجة .. مبادرة تطلقها بلدية الهياثم لدعم الأسر المنتجة وتمكينهم

تزامناً مع مهرجان لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالهياثم تنطلق مبادرة ( هياثم منتجة ) غداً الأحد بمقر حديقة البلدية بمبادرة من عضو مجلس بلدي الهياثم الأستاذة عفاف بنت مبارك القحطاني وبمتابعة سعادة رئيس بلدية الهياثم الأستاذ سعد بن محمد العجالين وذكرت الأستاذة عفاف للخرج اليوم أن الهدف من المبادرة دعم الأسر المنتجة في مدينة الهياثم وامتدادها لتصل لكافة محافظة الخرج وضواحيها من خلال توفير طاولات لعرض منتجاتهم في جميع المهرجانات والبازارت المقامة بالهياثم بشكل دوري دون أي مقابل مادي والتي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لدعم الأسر المنتجة وإيجاد فرص تسويقية لهم ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس بين أفراد المجتمع وتشجيع الأسر المنتجة على الانتاج والعمل وتعزيز وإبراز دور المرأة السعودية وتمكينها اقتصادياً والعمل على زيادة دخل الأسرة السعودية والمحافظة على تراث الوطن وتأصيل الحرف اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية وأضافت القحطاني : المبادرة بفضل الله نجحت في استقطاب عدد من الأسر المنتجة والتي ستمكنهم مستقبلاً بمشيئة الله وتشجعهم على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وذلك من خلال عمل ورشة عمل للأسر المنتجة لصقل وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وإكسابهم مواهب وخبرات جديدة وتثقيفهم في مجال المشروعات المتناهية الصغر واستعراض نماذج من الأفكار الخلاقة التي تسهم في تطوير مشروعات الأسر وتجويد منتجاتهم وتسليط الضوء على الإبداع والابتكار في منتجاتهم والعناصر التي يجب أن يركز عليها التطوير الدائم والمستمر الممثلة في نوعية المنتج ورفع الانتاج والربحية وفيما يتعلق بالخدمة المقدمة للعملاء وآليات جذب العميل بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة للتعاون بين الأسر والمشاركة بينها . وذكر رئيس بلدية الهياثم الأستاذ سعد العجالين للخرج اليوم أن البلدية تسعى دوماً لابتكار مبادرات جديدة من شأنها أن تدعم مجتمعنا السعودي حيث تعتبر هذه واحدة من سياسات بلدية الهياثم منذ تأسيسها وقد جاءت فكرة مبادرة( هياثم منتجة) لتخلق شكلاً من أشكال التكامل وخلق فرص العمل لدى المستهدفين واستغلال أوقات الفراغ لديهم وتنمية مواهبهم وتعزيز بناء الوطن بدعم طموحات بنات الوطن المعطاء بقيادته وحكومته وشعبه كما أننا نتطلع لتوسيع نطاق هذه المبادرة في المستقبل القريب. وذكر العجالين أن هذه المبادرة تسهم في مساعدتهم لاستخراج الرخص وذلك لتسهل عليهم الدخول في المهرجانات بشكل رسمي وتصبح كل أسرة منتجة مسؤولة عما تنتج بمراعاة الاشتراطات الصحية وتسهيل عملية بيع منتجاتهم وتحفيزهم لإنتاج أكثر وعطاء مستمر وسيتم التعاقد مع الأسر المنتجة في تقديم افطار صائم في شهر رمضان بدلاً من اعتماد الجمعيات الخيرية على المطاعم وأيضاً في تقديم ولائم الأعياد لمدينة الهياثم والمناسبات الخاصة بالبلدية وهذا سيفتح باباً للأسر المنتجة لزيادة دخلهم والحصول على موائد طعام أفضل تحت إشراف قسم صحة البيئة بالبلدية .
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