في عملية أمنية استمرت 12 ساعة.. ضبط مخالفين امتهنوا تهريب المخدرات والاتجار بالبشر بجبال جازان

نفذت 5 جهات أمنية بمحافظة الداير عملية أمنية واسعة استمرت لنحو ١٢ ساعة، وأسفرت عن ضبط أوكار لمخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، ممن امتهنوا تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
وأشرف على العملية محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وشاركت فيها: محافظة الداير، وشرطة الداير، وحرس الحدود بالداير، والأفواج الأمنية، وقوة الطوارئ.
وأطاحت الجهات الأمنية بأعداد كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود، حيث استغلوا الأودية والجبال الوعرة البعيدة عن الأنظار ليتخذوها ملاذا لمارسة الاتجار بالبشر وعمليات التهريب.وفق “أخبار 24”.
ومشطت الدوريات الأمنية الراجلة مواقع المخالفين وألقت القبض على عدد كبير منهم، وأحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.