نظمت إدارة الموهوبات بتعليم منطقة عسير، بالتعاون مع بلدية محافظة خميس مشيط وفرع الهيئة العامة للرياضة بعسير، ماراثون المشي النسائي الأول بخميس مشيط.
وأظهر مقطع فيديو بثّه أحد الناشطين على وسائل التواصل لحظة انطلاق الماراثون بمشاركة العشرات من المتسابقات، حيث أعطى وكيل محافظ خميس مشيط عبدالله المالكي شارة البداية، وذلك بحضور مدير تعليم عسير سعد الجوني، ورئيس بلدية المحافظة الدكتور مسفر الوادعي.
وأوضحت إدارة الموهوبات بالمحافظة أن الماراثون يأتي تحت شعار “صناعة الموهبة.. شراكة”، ويهدف لتعزيز ثقافة ممارسة رياضة المشي بين أفراد المجتمع.
وفق “أخبار 24”.