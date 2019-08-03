“العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي القرض المدعوم لشهر يوليو

أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يوليو الماضي.
وأوضح الصندوق أنه تم إيداع 160,5 مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، إصافة إلى 865.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين.
وصرح المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، بأن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي التمويل المدعوم منذ إعلان التحويل في يونيو 2017م، وحتى نهاية يوليو الماضي، يصل إلى مليار و152,7 مليون ريال، مقابل نحو 5 مليارات ريال لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى توقيع أكثر من 100 ألف عقد عقاري مدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2019م، مضيفاً أن مبالغ الدعم الشهري تودع في حسابات المستفيدين قبل حسم قسط التمويل في نهاية كل شهر ميلادي.