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أخبار محلية > بالفيديو.. 3 أشقاء سعوديين بطريف يفتتحون مغسلة سيارات ويعملون فيها بأنفسهم
03/08/2019   6:53 م

بالفيديو.. 3 أشقاء سعوديين بطريف يفتتحون مغسلة سيارات ويعملون فيها بأنفسهم

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كشف تقرير إعلامي عن قصة نجاح لثلاثة مواطنين أشقاء تجاوزوا بسواعدهم شبح البطالة، واعتمدوا على أنفسهم في تأسيس مشروع جلب لهم الكسب الحلال بعيدا عن عناء البحث عن وظيفة.

وأظهر التقرير الذي بثته فضائية “mbc”، تأسيس الشاب عبدالله الحازمي وأخويه حامد وطراد، مشروع أول مغسلة للسيارات في طريف يعمل به شبان سعوديون بأنفسهم.

وأوضح التقرير آلية عمل الإخوة الشباب داخل المغسلة، حيث يتقاسمون العمل فيما بينهم منذ لحظة تسلم السيارة وحتى تسليمها للعميل.وفق “أخبار 24”.

وأكد الشباب أنهم وجدوا ترحيبا كبيرا بمشروعهم، كما أنه يدر عليهم مكاسب جيدة تعادل أو تزيد على دخل الوظيفة الحكومية.

بالفيديو.. 3 أشقاء سعوديين بطريف يفتتحون مغسلة سيارات ويعملون فيها بأنفسهم

أخبار محلية
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