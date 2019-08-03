عطيف يبدأ العلاج.. ويعود للجماعية خلال يومين

ينتظر أن يشارك عبدالله عطيف لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في تدريبات فريقه الجماعية خلال اليومين المقبلين، بعد أن أجرى، الجمعة، برنامجاً علاجياً في عيادة النادي الأزرق، بعد إصابته بالتواء في مفصل القدم، في تدريبات الأمس.
ويواجه الفريق الهلالي نظيره الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ميدانياً، واصل الفريق الأزرق تدريباته الاعتيادية، استعداداً للمواجهة القارية، حيث بدأت التدريبات بمحاضرة تحكيمية، تلتها تدريبات لياقية وبدنية، قبل أن يركز الروماني رازفان مدرب الفريق، على التطبيقات التكتيكية، ليختمها بمناورة فنية.وفق “أخبار 24”.