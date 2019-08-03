الأهلي يبيع 70% من عقد لاعبه باولو دياز

احتفظ النادي الأهلي بملكية 30 في المئة من بطاقة التشيلي باولو دياز، الذي انتقل إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني,وخضع دياز أمس لفحوصات طبية، كما أعلن ناديه الجديد.
وكتب النادي الأهلي”تغريدة” عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: ” وافقت إدارة النادي الأهلي، الجمعة، على بيع نسبة 70% من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني”.
و أضاف : “وسيحتفظ النادي الأهلي بنسبة 30% من عقد اللاعب باول دياز”.
واختتم :”قدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنيه له التوفيق مع فريقه الجديد.وفق”أخبار 24″ .