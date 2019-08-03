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أخبار محلية > 20 ألف ريال غرامة لصاحب العمل حال تقديمه بلاغاً كيدياً عن تغيب أحد عمال منشأته
03/08/2019   1:37 م

20 ألف ريال غرامة لصاحب العمل حال تقديمه بلاغاً كيدياً عن تغيب أحد عمال منشأته

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تضمنت التعديلات الجديدة التي أجرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على جدول مخالفات نظام العمل، فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على صاحب العمل في حال تقدمه ببلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب أحد عمال منشأته.

وشملت التعديلات رفع غرامة احتفاظ صاحب العمل بجواز أو إقامة أو بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالعامل أو أفراد أسرته، من 2000 ريال إلى 5000 ريال، وفرض 1000 ريال عند تشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.

ومن التعديلات فرض غرامة 10 آلاف ريال على صاحب العمل في حال تشغيل النساء بعد الوضع خلال الستة أسابيع التالية، وتتعدد الغرامة بتعدد العاملات.وفق “أخبار 24”.

إضافة إلى فرض غرامة 5 آلاف ريال في حال عدم توفير صاحب العمل مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأميناً لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وغرامة 10 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في كافة الأنشطة التي فيها استقبال عملاء.

20 ألف ريال غرامة لصاحب العمل حال تقديمه بلاغاً كيدياً عن تغيب أحد عمال منشأته

أخبار محلية
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