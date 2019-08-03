الأمير تركي بن طلال يتابع حادِثة احتراق إحدى السيارات المشاركة بـ”رالي عسير”

تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام واقعة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي، والملاح المرافق له، أثناء مشاركتهما في البطولة السعودية للراليات “رالي عسير”.
يذكر أن المتسابق والملاح تمكنا من الخروج من السيارة بعد تعرضها للاحتراق نتيجة تماس كهربائي خلال الجولة الافتتاحية من البطولة أمس (الجمعة).
واطمأن الأمير تركي باهتمام على صحة المتسابقين، ووجه كافة الجهات المختصة بتقديم المساعدات اللازمة للمتسابق والملاح المرافق، وتوفير كل ما يلزم لضمان سلامتهما.وفق “أخبار 24”.
من جهته، عبر المتسابق الرمالي عن شكره وتقديره لموقف الأمير ومتابعته للحادِث، واصفاً ذلك بغير المستغرب.